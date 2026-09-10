Жара начинает спадать: прогноз погоды по Киевской области на 11 сентября

В Киевской области в пятницу, 11 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность, днём без осадков. Температура воздуха в регионе достигнет +25°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 11 сентября по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков, только на юге области ночью кратковременный дождь.️ Температура по области ночью 10-15°С, днем ​​20-25°С; в Киеве ночью 13-15°С, днем ​​22-24°С", – говорится в сообщении.

Отметим, что, согласно информации портала Sinoptik, в течение всего дня в Киеве будет сохраняться облачная погода. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги лета 2026 года в Киеве. В течение трех месяцев было зафиксировано несколько температурных рекордов, но этот период вошел в пятнадцатку самых теплых за всю историю наблюдений.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых тёплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

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