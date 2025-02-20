Зажигают лампадки и возлагают цветы: в Киеве чтят память Героев Небесной Сотни. Фото и видео

В центре Киева в четверг, 20 февраля, чтят память Героев Небесной Сотни. На улице Институтской украинцы начали приносить цветы к портретам погибших на Майдане Незалежности зимой 2014 года.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Украинцы 11 лет назад доказали, что готовы бороться за свою независимость и европейское будущее.

Утром во вторник, 20 февраля, у часовни на улице Институтской, на месте массовой гибели украинцев в 2014 году, состоялся молебен, на который пришли сотни неравнодушных людей.

Также жители и гости Киева начали приходить на Аллею Небесной Сотни, чтобы почтить память героев, отдавших жизнь за свободу во время Революции Достоинства. Они оставляют цветы и флажки у портретов людей, погибших в те дни, а также зажигают свечи.

Как сообщал OBOZ.UA, в четверг, 20 февраля 2025 года, в Украине День памяти Героев Небесной Сотни. Небесная Сотня – символическое название участников Революции Достоинства, погибших во время протестов в Украине в 2013–2014 годах.

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