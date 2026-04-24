Заморозки ночью и до +16°С днем: прогноз погоды по Киевской области на 25 апреля

В Киевской области в субботу, 25 апреля, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Синоптики предупредили о ночных заморозках, а днем температура воздуха в регионе максимально прогреется до +16°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на сутки 25 апреля по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 1-6°С тепла; днем 11-16°С тепла; в Киеве ночью 3-5°С тепла, днем 13-15°С", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины. Ночью 25 апреля на поверхности почвы заморозки 0-3°С. Они будут наносить вред раннецветущим плодовым деревьям.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, облачная погода продержится в Киеве весь день. Утром ожидается мелкий дождь, который к полудню должен закончиться. Вся остальная часть дня пройдет без осадков.

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

