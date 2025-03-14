Закрылась в чужой квартире и пошла спать: в Киеве изъяли младенца у пьяной матери. Фото

В Киеве ювенальные полицейские и соцслужбы изъяли младенца у пьяной матери. Женщина с ребенком закрылась в чужой квартире на Оболони.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. В настоящее время девочка находится под наблюдением врачей.

По словам правоохранителей, информацию о том, что из квартиры на Оболонском проспекте длительное время слышны крики и плач ребенка, они получили вечером четверга, 13 марта, от местных жителей.

"С помощью спасателей удалось открыть дверь в помещение, в котором полицейские обнаружили заплаканную 7-месячную девочку и ее 20-летнюю мать, которая находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения", – уточнили в пресс-службе.

Полицейские выяснили, что женщина родом из Ивано-Франковска, без постоянного места жительства. Жить в предоставленном ей социальном жилье она не желала, поэтому приехала в Киев, где вела бродяжнический образ жизни. 13 марта мать с младенцем приехала к подруге, вместе с которой пила алкоголь. Когда владелица дома вышла по делам, гостья заперлась и заснула, не реагируя на плач своего ребенка.

Правоохранители доставили девочку в больницу на медобследование, правовая квалификация действиям ее матери будет предоставлена впоследствии.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве изъяли из семьи 5-летнего мальчика. Ребенок находился дома один среди грязи, в антисанитарных условиях, и почти сутки ничего не ел.

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