Закроют ли школы в Киеве на карантин из-за гриппа и ОРВИ: в КГГА объяснили

Руководители образовательных учреждений Киева будут самостоятельно принимать решение о введении карантина. Это будет происходить в случае превышения эпидемиологических показателей среди учеников на грипп и ОРВИ.

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Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский, сообщили в пресс-службе КГГА. За неделю зарегистрировано 4 955 больных школьников.

По его словам, руководители школ сами будут выбирать, перевести ли учеников на дистанционное обучение, или приостановить образовательный процесс в отдельных классах.

"Руководитель учебного заведения осуществляет непосредственное управление заведением и несет ответственность за его образовательную, финансово-хозяйственную и другую деятельность. Именно он принимает решение по карантину, учитывая эпидемическую ситуацию в коллективе", – подчеркнул Мондриевский.

Также он обратился к родителям с просьбой не отправлять детей с признаками заболевания в школу или в детский сад, а сразу обращаться к врачу.

В КГГА добавили, что в столице уровень заболеваемости в 1,5 раза ниже эпидемического порога и сейчас составляет 515,7. Заболеваемость среди детей выросла на 2,3% – с 9468 до 9688 случаев. В то же время среди школьников зафиксировано снижение уровня заболеваемости на 14,4% – за неделю зарегистрировано 4955 случаев.

За последнюю неделю в столичные больницы госпитализировали 324 человека с гриппом и ОРВИ, в том числе 228 детей. COVID-19 заболели 27 человек, среди которых 6 детей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области на дистанционную форму обучения перешла часть школ в разных общинах. Такое решение было принято из-за увеличения количества заболевших ОРВИ и гриппом.

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