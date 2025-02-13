Из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом: в Киевской области школы начали переводить на дистанционное обучение

В Киевской области на дистанционную форму обучения перешли 45 школ в разных общинах. Такое решение было принято из-за увеличения количества заболевших ОРВИ и гриппом.

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Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Киевской ОГА. По сравнению с последней неделей заболеваемость по региону выросла на 9,6%.

"45 школ Киевщины перешли на дистанционную форму обучения из-за роста показателей заболеваемости ОРВИ и гриппом. В течение последней недели среди участников образовательного процесса отмечается рост показателей заболеваемости ОРВИ, гриппом и другими респираторными заболеваниями", – говорится в сообщении.

Как отметили в КОВА, по состоянию на 13 февраля в детских садах болеют 7589 воспитанников, в школах – 33 836 учеников. Больше всего случаев зафиксировано в Ставищенском, Дмитровском, Калиновском (Фастовский район), Томашевском, Гребенковском и Сквирском общинах.

Сейчас на дистанционную форму обучения переведено 45 школ, 383 отдельных класса, 4 детских сада, 4 отдельные группы. По информации областного центра контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины эпидемический порог заболевания гриппом и ОРВИ в Киевской области не превышен.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине зафиксировано превышение эпидемического порога по отношению к ОРВИ в пяти областях: Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой. В этих регионах могут быть введены усиленные противоэпидемические меры, так называемый локальный карантин.

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