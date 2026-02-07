Задействовано более 300 единиц спецтехники: в КГГА рассказали, как в Киеве борются со снегопадом. Фото и видео

В Киеве в субботу, 7 февраля, с последствиями снегопада на дорогах борются более 300 единиц спецтехники. Кроме того, противогололедными средствами обрабатывают остановки и узкие тротуары.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Жителей города призвали быть осторожными на улице.

Что известно

"Снег в столице: 202 единицы спецтехники "Киевавтодора" с ночи работают на улицах города. Прежде всего очищают от снега и обрабатывают противогололедными средствами главные магистрали, мосты, путепроводы, спуски и подъемы, подходы к остановкам общественного транспорта и переходы", – говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что также задействованы 450 работников в составе 64 бригад по ручной уборке. Дорожники очищают от снега и обрабатывают противогололедными средствами остановки, узкие тротуары, лестницы, подходы к наземным и подземным переходам и другие пешеходные зоны, где не может работать малогабаритная снегоуборочная техника.

Придомовые территории очищают и обрабатывают 2742 работника коммунальных управляющих компаний и 63 единицы техники. В парках и скверах снег убирают "зеленстроевцы" – привлечено 55 единиц специализированной техники и более 400 работников.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в субботу, 7 февраля, облачно, синоптики прогнозируют снег. Температура воздуха в регионе днем максимально опустится до -6°С.

