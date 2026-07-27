Забрали юность, мечты и жизнь: в результате атаки по выставке под Киевом погиб 18-летний Дмитрий Скобель. Фото

Атака страны-агрессора РФ 24 июля на пригород Киева унесла жизнь 18-летнего студента колледжа Дмитрия Скобеля. Еще одной жертвой обстрела стал 37-летний Валерий Сергийко.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Вечная память погибшим в результате российского террора.

Что известно

Так, Киевский профессиональный колледж электронных приборов в Facebook сообщил о том, что в результате ракетного удара 24 июля трагически погиб студент 4-го курса Дмитрий Скобель.

"Ему было всего 18 лет. Нелюди отняли у него юность, мечты и жизнь, которая только начинала расцветать. Это невосполнимое горе для нашего сообщества, с которым теперь придется учиться жить дальше", – говорится в сообщении колледжа.

К сожалению, одной из жертв террористической атаки РФ на пригород столицы стал Валерий Сергийко. Об этом сообщила его родственница Людмила Сергийко на своей странице в социальной сети Facebook.

"Мы остались без дорогого человека. Наш племянник. Валерий Витальевич Сергийко. Ушел из жизни в 37 лет. Вечный покой и светлая память тебе, Валерчик. Ты был талантлив и, конечно, многое умел и мог бы ещё создать. Но... Тебя больше нет", – написала убитая горем женщина.

Террористическая атака РФ

Напомним, в результате российского ракетного удара по выставке вооружения в Киевской области погиб бывший руководитель Центра специальных операций "Альфа" СБУ Эдуард Сиренко. Трагическое событие произошло 24 июля во время атаки на полигон, где находились представители оборонного сектора.

Как писал OBOZ.UA, руководительница центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны Украины Валентина Савицкая погибла 24 июля во время российского ракетного обстрела Киевской области. О её смерти сообщили после атаки, унесшей жизнь сотрудницы УДО.

В понедельник, 27 июля, стало известно, что число жертв удара РФ по выставке в Киевской области 24 июля возросло до 11 человек. В больнице от полученных ранений скончался 66-летний гражданин Украины, дипломат Мальтийского ордена.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители задержали главного организатора мероприятия под Киевом, по которому в пятницу, 24 июля, Россия нанесла ракетный удар. По данным следствия, разрешения на проведение, в частности, выставки, от компетентных органов он не получал.

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