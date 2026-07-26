От удара по выставке дронов погиб экс-глава Центра "Альфа" СБУ, прошедший Ирак. Фото

В результате российского ракетного удара по выставке вооружений в Киевской области погиб бывший руководитель Центра специальных операций "Альфа" СБУ Эдуард Сиренко. Трагическое событие произошло 24 июля во время атаки на полигон, где находились представители оборонного сектора.

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Информация о гибели офицера появилась вечером того же дня. Об этом свидетельствуют сообщения украинских СМИ и представителей оборонного сектора.

Гибель на полигоне

О смерти Эдуарда Сиренко сообщили ряд общественных деятелей, в частности бывшие коллеги и журналисты. Одним из первых об этом заявил экс-глава "Укрспецэкспорта" Сергей Бондарчук, который отметил, что погибший был его близким товарищем.

Журналист Станислав Речинский также подтвердил гибель Сиренко, указав, что тот находился на выставке дронов, по которой был нанесен удар. Телеведущий Алексей Мочанов опубликовал слова соболезнования и архивные фотографии погибшего.

Официального подтверждения со стороны СБУ на момент появления информации не было.

Кто такой Эдуард Сиренко

Эдуард Сиренко – украинский спецназовец, возглавлявший Центр специальных операций по борьбе с терроризмом "Альфа" СБУ. Он обладал значительным боевым опытом и участвовал в международных миссиях.

В частности, в 2018 году Сиренко входил в состав украинского контингента, выполнявшего задачи по охране посольства Украины в Ираке. Служба проходила в условиях повышенной опасности.

Обстоятельства атаки

24 июля российские войска нанесли удар по Киевской области с помощью баллистических ракет. Удар пришелся по одному из полигонов в Бучанском районе, где проходила выставка вооружений с участием представителей оборонной отрасли.

В результате атаки погибли 10 человек, около 100 получили ранения. Также зафиксированы значительные разрушения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, гостиниц и транспортных средств.

После трагедии прозвучали заявления об ответственности за организацию мероприятия. По данным следствия, выставка была проведена без надлежащего согласования с военным командованием и органами власти.

Организатор мероприятия задержан. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и проверяют соблюдение требований безопасности при проведении массового мероприятия на открытом полигоне.

Как писал OBOZ.UA, руководительница центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны Украины Валентина Савицкая погибла 24 июля во время российского ракетного обстрела Киевской области. О её смерти сообщили после атаки, унесшей жизнь сотрудницы УГО.

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