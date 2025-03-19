Является символом свободолюбия украинского народа: Кличко поздравил Лину Костенко с днем рождения

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил с днем рождения Лину Костенко. Поэтессе и писательнице, которая является символом свободолюбия и стойкости украинского народа, исполнилось 95 лет.

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Об этом столичный мэр сообщил в своем Telegram-канале. Выдающаяся женщина продолжает писать и вдохновлять украинцев.

"Сегодня День рождения отмечает человек, который без преувеличения является символом свободолюбия, достоинства и стойкости украинского народа. Лине Васильевне Костенко – 95! Восхищаюсь вашей бодростью, Лина Васильевна, вдохновением творить, смелостью и любовью к Украине. Вторую мировую Вы пережили в Киеве. И с начала широкомасштабной войны приняли решение не уезжать и остаетесь в столице", – написал Кличко.

Мэр добавил, что великая украинская поэтесса продолжает работать, писать, вдохновлять и поддерживать украинцев, в частности, наших защитников.

"Ваша жизнь является примером борьбы за принципы и свободу Украины. Спасибо, Лина Васильевна за Ваш талант, за характер и свободу! Счастлив быть знаком лично. Сил Вам здоровья! С Днем рождения!", – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 марта легендарная украинская поэтесса и лауреат Шевченковской премии Лина Костенко празднует свой 95-й день рождения. Писательница подарила нашему народу невероятное количество талантливых произведений, а ее стихи о любви не оставляют равнодушными ни одного читателя.

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