Второй день подряд: в Киеве 27 января зафиксировали два температурных рекорда

В Киеве в понедельник, 27 января, было зафиксировано сразу два температурных рекорда. В частности, минимальная температура воздуха не опустилась ниже 5,1°С, что на 2,1°С выше предыдущего рекордного показателя для этой даты 1902 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. По многолетним показателям такая температура воздуха соответствует концу марта.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 27 января в Киеве было зафиксировано два температурных рекорда", – сообщили синоптики.

Так, минимальная температура воздуха не опустилась ниже 5,1°С, что на 2,1°С выше предыдущего рекордного показателя для этой даты 1902 года. Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 5,9°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1902 года на 1,0°С, а климатическую норму – на 9,8°С.

Добавим, что температурный рекорд был зафиксирован 26 января. В воскресенье воздух максимально прогрелся до 7,4°С, что на 0,5°С выше предыдущего рекордного показателя для этой даты 2021 года.

Напомним, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была выше климатической нормы. Теплее всего было 19 числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве 2024 стал самым теплым за время проведения наблюдений. В течение 12 месяцев было зафиксировано 52 температурных рекорда.

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