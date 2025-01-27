В Киеве зафиксировали первые температурные рекорды 2025: что известно

В Киеве климатологи зафиксировали первые температурные рекорды. В частности, в воскресенье, 26 января, максимальная температура воздуха достигла 7,4°С, что на 0,5°С выше предыдущего рекордного показателя для этой даты 2021 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. В столице в последние дни сохраняется "плюсовая" температура.

"Первые температурные рекорды 2025 года в столице. По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 26 января в Киеве было зафиксировано два температурных рекорда", – сообщили синоптики.

Отмечается, что в воскресенье максимальная температура воздуха достигла 7,4°С, что на 0,5°С выше предыдущего рекордного показателя для этой даты 2021 года.

Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 4,7°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1902 и 1999 годов на 1,4°С, а климатическую норму – на 9,7°С. По многолетним показателям такая температура воздуха отвечает 29 марта.

Напомним, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была выше климатической нормы. Теплее всего было 19 числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве 2024 стал самым теплым за время проведения наблюдений. В течение 12 месяцев было зафиксировано 52 температурных рекорда.

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