Встречали на коленях: в Киеве прощаются с оператором FPV-дронов Екатериной 'Мяу' Троян. Видео

В Киеве в субботу, 14 июня, прощаются с военной, оператором FPV-дронов в 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ДШВ ВС Украины Екатериной "Мяу" Троян. Она погибла на Покровском направлении 5 июня, выполняя боевое задание.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Вечная память и слава защитнице Украины!

Так, по улице Крещатик в субботу, 14 июня, проследовал траурный кортеж – в центре столицы будут прощаться с оператором FPV-дронов в 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ДШВ ВС Украины Екатериной "Мяу" Троян. Прохожие на коленях встречали Героиню, которая отдала свою жизнь за нашу страну, ее независимость и территориальную целостность.

Екатерина имела более тысячи успешных боевых вылетов. В возрасте 32-х лет погибла на Покровском направлении 5 июня, во время выполнения боевого задания.

Напомним, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области 25-летний Николай Смоловик. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 5 июня.

Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении от полученного ранения погиб военный из Белой Церкви Киевской области Игорь Соляник. Сердце храброго украинского воина остановилось 10 июня.

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