Прошла Курск, но не прошла Покровское направление: на фронте погибла оператор дронов Екатерина Троян. Фото

На Покровском направлении 5 июня, выполняя боевое задание, погибла Екатерина "Мяу" Троян – оператор FPV-дронов в 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ДШВ ВС Украины. Теперь ей навеки 32 года.

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Трагедию подтвердила вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк. "Всего неделю назад на фотовыставке "Женщины на защите Украины" вместе с Валерием Залужным и коллегами рассказывали представителям британского парламента о героизме военной 82 ОДШБр, операторки FPV-дронов, у которой было более тысячи успешных вылетов... А уже сегодня узнала о ее гибели", – написала политик в Facebook.

Кондратюк добавила, что готовилась встреча с военнослужащей, ей планировали помочь с авто, потому что предыдущее уничтожили российские оккупанты.

"Она прошла Курск, но не прошла Покровское направление", – написала Кондратюк.

Побратим Александр Шершун рассказал в Facebook, что Троян никогда не опускала руки, не боялась спрашивать и всегда была готова учиться, научить и помочь.

"Ты вместе с нами переживала прилеты КАБов, "уравнивание посадки" артой и минометом, удары вражеских FPV. Ты была одной из лучших в своей стихии, хоть и служила меньше двух лет", – поделился военный воспоминаниями.

Как писал OBOZ.UA, ранее стало известно о гибели на войне военнослужащего из Кривого Рога Станислава Кутковского, который был водителем самоходной артбатареи артиллерийского дивизиона. У мужчины остался маленький сын.

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