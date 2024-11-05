В сети показали, какой была набережная в Киеве в 1941 году: архивные кадры

Киев расположен на берегу Днепра и многочисленные набережные – одни из главных украшений столицы, где любят отдыхать и местные жители и гости. Однако обустроили их не так давно.

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Еще в сороковых годах здесь была дикая болотистая местность. И это демонстрируют фото берегов Днепра 1941 года, которые опубликовало Facebook-сообщество "Клуб коренного киевлянина".

Для города это был страшный и трудный год. В сентябре Киев оккупировали нацисты и борьба за столицу отразилась на ее ландшафте значительными разрушениями. Так на этом снимке можно увидеть разрушенный мост имени Евгении Бош. Он был построен в 1925 году на месте взорванного поляками Николаевского цепного моста – первого капитального перехода через Днепр. Однако и новое сооружение ждала та же участь. В сентябре 1941 года его взорвали красноармейцы, чтобы не дать немцам переправиться через реку.

На втором фото изображена переправа, построенная ориентировочно в районе Крещатого парка. Остававшиеся в оккупации киевляне, а также оккупационные власти нуждались в путях с одного берега на другой и искали любые, в том числе временные решения.

На третьем снимке можно увидеть хорошо оборудованную дорогу над Днепром. Однако берег реки при этом никак не укреплен. Весенние разливы в таких условиях могли легко подтапливать и размывать путь.

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