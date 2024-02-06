Все административные услуги доступны: Кличко показал новый современный ЦПАУ в Киеве. Фото

В Днепровском районе Киева открыли 20 современный Центр предоставления административных услуг. За счет городского бюджета в здании сделали ремонт и обустроили 35 рабочих мест администраторов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Еще шесть таких заведений должны открыть в городе до конца года.

"Уже 20-й современный Центр предоставления административных услуг приступил к работе в столице. Открыли его на первом этаже Днепровской районной госадминистрации. За счет городского бюджета в здании произвели ремонт на площади 906 кв. м. Обустроили 35 рабочих мест администраторов", – рассказал Кличко.

По словам мэра Киева, в новом ЦНАП для граждан доступны все административные услуги: паспортные, социального характера, для ветеранов и внутренне перемещенных лиц, выдача водительского удостоверения. Они предоставляются независимо от регистрации места жительства. Высокий уровень обслуживания гарантируют стандарты работы ЦНАП. Центр является безбарьерным для лиц с инвалидностью.

"Также продолжит работу филиал ЦНАПа, который находится по адресу: Харьковское шоссе, 18. До конца этого года завершим обустройство еще шести Центров предоставления административных услуг в Киеве", – уточнил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве продолжаются работы на путепроводе, который строится на пересечении улиц Полярной и Богатырской. Как отметил мэр Виталий Кличко, новая транспортная развязка существенно разгрузит движение на Оболони.

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