Существенно разгрузит движение по Оболони: Кличко показал, как строят новый путепровод в Киеве. Видео

В Киеве продолжаются работы на путепроводе, который строится на пересечении улиц Полярной и Богатырской. Новая транспортная развязка существенно разгрузит движение на Оболони.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Движение транспорта здесь планируется запустить уже в этом году.

"Проверил, как продолжаются работы на путепроводе, возводимом на пересечении улиц Полярной и Богатырской. Новая транспортная развязка существенно разгрузит движение на Оболони. Был на объекте вечером – работы там продолжаются 24/7, в будни и выходные. К лету откроем движение транспорта по новому путепроводу. А до конца года завершим обустройство съездов с него и благоустройство территории рядом", – рассказал Кличко.

Напомним, властям Киева даже в условиях постоянных ракетных атак и нехватки средств, в условиях военного положения удалось в 2023 году завершить реализацию нескольких крупных инфраструктурных проектов. В частности, запустили движение транспорта по Подольско-Воскресенскому мостовому переходу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в пятницу, 22 декабря, начали курсировать новые современные трамваи отечественного производства "Татра-Юг". Всего на маршрут №8 "Станция метро "Лесная" – станция метро "Позняки" вышли 7 единиц транспорта.

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