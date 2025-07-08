Врачи до последнего боролись за жизнь мужчины: возросло количество жертв российского обстрела Киева 4 июля

В Киеве увеличилось количество жертв террористической атаки РФ на столицу в ночь на 4 июля. В больнице умер мужчина, за жизнь которого до последнего боролись врачи.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. В результате обстрела пострадали более 30 человек.

"К сожалению, вражеская атака в ночь на 4 июля унесла еще одну жизнь. Один пострадавший скончался в больнице. Медики до последнего боролись за его жизнь. Мои искренние соболезнования семье", – добавил Ткаченко.

Ранее, городской голова Виталий Кличко сообщал о смерти молодого человека, который находился в тяжелом состоянии. В общем, террористическая атака РФ унесла жизни трех человек.

Напомним, в Соломенском районе Киева в ночь на 4 июля в результате российской атаки был поврежден пятиэтажный жилой дом. В здании частично обвалилась наружная стена со второго по третий этаж, есть риск обрушения перекрытия.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия с вечера 3-го и до утра 4 июля массированно атаковала столицу Украины ракетами, ударными и имитационными беспилотниками. В ряде районов Киева зафиксировано падение обломков, вспыхнули пожары, из-за действий врага есть пострадавшие.

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