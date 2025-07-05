25-летний парень умер в больнице: возросло количество жертв обстрела Киева 4 июля

В Киеве увеличилось количество жертв террористической атаки РФ на столицу в ночь на 4 июля. В больнице умер молодой человек, который находился в тяжелом состоянии.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко. Более 20 человек пострадали.

"До двух возросло количество жертв вражеской атаки на Киев 4 июля. Сегодня (5 июля. – Ред.) в столичной больнице умер пострадавший 25-летний мужчина, который находился в тяжелом состоянии", – написал Кличко.

Мэр добавил, что тело первого погибшего спасатели обнаружили 4 июля в поврежденном нежилом здании в Святошинском районе города.

Напомним, в Соломенском районе Киева в ночь на 4 июля, в результате российской атаки был поврежден пятиэтажный жилой дом. В здании частично обвалилась внешняя стена со второго по третий этаж, есть риск обрушения перекрытия.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия с вечера 3-го и до утра 4 июля массированно атаковала столицу Украины ракетами, ударными и имитационными беспилотниками. В ряде районов Киева зафиксировано падение обломков, вспыхнули пожары, из-за действий врага более 26 мирных жителей.

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