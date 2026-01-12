Возникли пожары, в жилом доме выбиты окна: Кличко рассказал о последствиях атаки РФ на Киев

В ночь с 11 на 12 января страна-террорист РФ в очередной раз атаковала Киев. В Соломенском районе в результате попадания дрона и падения обломков возникли пожары.

Видео дня

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Жителей города призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Очередная атака РФ

"Последствия вражеской атаки по состоянию на 7:55. В результате попадания БпЛА в нежилое здание в Соломенском районе возник пожар, который сейчас локализовали", – рассказал Кличко.

Мэр добавил, что также зафиксировано падение обломков вражеского дрона по другому адресу на Соломенке – возле жилого дома. Взрывной волной выбило окна и возник пожар. Все службы работают на местах.

Российские обстрелы

За прошедшую неделю РФ выпустила около 1100 дронов и более 50 ракет по Украине. Такие данные в воскресенье, 11 января, озвучил президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 12 января россияне снова ударили по Одессе. В результате вражеской атаки поврежден объект инфраструктуры, разрушен жилой дом, один из районов города частично обесточен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!