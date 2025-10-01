Возник пожар: в ГСЧС рассказали о последствиях утренней российской атаки на Киевщину. Фото

В среду, 1 октября, страна-террорист РФ снова атаковала Киевскую область с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, в результате падения обломков сбитых объектов возник пожар.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

"Утром (1 октября. – Ред.) из-за российской атаки БпЛА на Бучанский и Вышгородский районы возник пожар в 2-этажном здании. К счастью, обошлось без пострадавших", – говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что к ликвидации последствий привлекались 11 спасателей и 2 единицы спецтехники.

Что предшествовало

В ночь на 1 октября Россия вновь атаковала Украину с воздуха ракетами и дронами: враг применил 54 средства нападения. Силы ПВО обезвредили 44 цели.

Как сообщал OBOZ.UA, РФ ударила по Харькову КАБами и баллистикой. В городе есть пострадавшие, разрушены дома, на местах попаданий вспыхнули пожары.

