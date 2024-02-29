Воздушная "маршрутка": в 1911 году в небе над столицей курсировал первый украинский дирижабль "Киев". Фото

В 1911 году жители Киева могли наблюдать, как в небе над столицей пролетал первый украинский дирижабль, который в дальнейшем осуществлял коммерческие рейсы. Его сконструировал выдающийся киевлянин и конструктор Андерс Фёдор Фердинандович.

Фото и историю в своем Telegram-канале опубликовал столичный экскурсовод Кирилл Степанец. За время своего существования транспорт перевез около 200 пассажиров.

"Андерс Федор Фердинандович – выдающийся киевлянин, конструктор первого украинского дирижабля. В 1911 году Андерс соорудил и поднял в небо еще не виденный в то время дирижабль "Киев". А уже 22 октября изобретатель расширил маршрут: из купеческих садов он пролетел над Подолом, Оболонью, долетел до Вышгорода и вернулся", – рассказал Степанец.

Позже он совершал даже коммерческие полеты между Майданом Незалежности и Трухановым островом. Однако дирижабль прокурсировал всего год. 29 августа 1912 года произошла катастрофа. Он отправился из Киева в направлении Чернигова и в 12 верстах от Остра сгорел. Причина возгорания неизвестна, однако предполагается, что ею явилась неисправность системы подачи топлива к двигателю.

Следует добавить, что согласно другим источникам, впоследствии инженер сконструировал другой дирижабль – "Киев-2", гондола которого имела форму лодки и могла держаться на воде в случае приводнения.

Напомним, Гостиный двор без преувеличения является одной из визиток столичного Подола. Благодаря камере фотолюбителя мы можем увидеть, как выглядело его "старое" здание в 1976 году до масштабной реконструкции.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1955 году украинский фотограф-документалист Андрей Левченко сделал несколько панорамных фото Подола и реки Днепр. Благодаря этим работам можно увидеть, как выглядела тогда эта историческая местность Киева.

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