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Воздушная "маршрутка": в 1911 году в небе над столицей курсировал первый украинский дирижабль "Киев". Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
2 минуты
5,1 т.
Киевлянин стал конструктором первого украинского дирижабля

В 1911 году жители Киева могли наблюдать, как в небе над столицей пролетал первый украинский дирижабль, который в дальнейшем осуществлял коммерческие рейсы. Его сконструировал выдающийся киевлянин и конструктор Андерс Фёдор Фердинандович.

Фото и историю в своем Telegram-канале опубликовал столичный экскурсовод Кирилл Степанец. За время своего существования транспорт перевез около 200 пассажиров.

"Андерс Федор Фердинандович – выдающийся киевлянин, конструктор первого украинского дирижабля. В 1911 году Андерс соорудил и поднял в небо еще не виденный в то время дирижабль "Киев". А уже 22 октября изобретатель расширил маршрут: из купеческих садов он пролетел над Подолом, Оболонью, долетел до Вышгорода и вернулся", – рассказал Степанец.

Воздушная "маршрутка": в 1911 году в небе над столицей курсировал первый украинский дирижабль "Киев". Фото

Позже он совершал даже коммерческие полеты между Майданом Незалежности и Трухановым островом. Однако дирижабль прокурсировал всего год. 29 августа 1912 года произошла катастрофа. Он отправился из Киева в направлении Чернигова и в 12 верстах от Остра сгорел. Причина возгорания неизвестна, однако предполагается, что ею явилась неисправность системы подачи топлива к двигателю.

Воздушная "маршрутка": в 1911 году в небе над столицей курсировал первый украинский дирижабль "Киев". Фото

Следует добавить, что согласно другим источникам, впоследствии инженер сконструировал другой дирижабль – "Киев-2", гондола которого имела форму лодки и могла держаться на воде в случае приводнения.

Воздушная "маршрутка": в 1911 году в небе над столицей курсировал первый украинский дирижабль "Киев". Фото

Напомним, Гостиный двор без преувеличения является одной из визиток столичного Подола. Благодаря камере фотолюбителя мы можем увидеть, как выглядело его "старое" здание в 1976 году до масштабной реконструкции.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1955 году украинский фотограф-документалист Андрей Левченко сделал несколько панорамных фото Подола и реки Днепр. Благодаря этим работам можно увидеть, как выглядела тогда эта историческая местность Киева.

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