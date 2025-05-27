Восстановленное здание и солнечная станция: Кличко показал, как отремонтировали поврежденную российским обстрелом многоэтажку в Киеве. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел еще одну восстановленную после вражеского обстрела многоэтажку в Соломенском районе города. А после проведения всех необходимых работ здесь установили солнечную станцию.

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Об этом Киевской городской голова сообщил в своем Telegram-канале. В городе уже капитально отремонтировали 24 поврежденных врагом жилых дома.

"Осмотрел еще один восстановленный после вражеского обстрела 26-этажный жилой дом в Соломенском районе – по проспекту Лобановского. В первой половине 2024 года в результате обстрела в здании была повреждена крыша, технический этаж и 1 квартира", – рассказал Кличко.

По словам мэра Киева, после обследования дома специалисты демонтировали поврежденные строительные конструкции. Затем строители восстановили покрытие, кровлю, стены, перегородки, ограждение балкона, часть фасада, установили оконные блоки и отремонтировали лифтовое оборудование.

Уже после восстановления многоэтажки ее жильцы установили на крыше солнечную станцию и необходимое оборудование. Это было необходимо, чтобы сделать дом энергоустойчивым и независимым от отключений электроэнергии.

"На восстановление 36-ти наиболее поврежденных домов Киев выделил из бюджета более 900 млн грн. Уже капитально отремонтировали 24 жилых дома. И продолжается восстановление еще 12-ти", – уточнил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве завершили ремонтные работы в многоэтажке на улице Митрополита Липкивского, в которую летом 2023 года попала российская ракета. Специалисты, в частности, восстановили железобетонные монолитные конструкции каркаса здания и отремонтировали 35 квартир.

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