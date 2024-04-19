Питьевые фонтанчики и гамачки для отдыха: в Киевзоо обновили вольер для медведей. Фото и видео

В Киевском зоопарке после зимней спячки в обновленный вольер вышли медведи. Специально для косолапых установили питьевые фонтанчики, а для дневного отдыха – четыре гамачка.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевзоо. Познакомиться со всеми жителями заведения можно каждый день.

"Одной из главных задач современных зоопарков, которые занимаются воспроизводством и сохранением животного мира планеты, является создание для своих жителей условий, приближенных к природным. Да, в этом году до весеннего пробуждения медведей мы обустроили их угодья", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что специалисты Киевзоо установили для медведей два питьевых фонтанчика, четыре гамачка, деревянную платформу для дневного отдыха, кормушку-барабан, альпийскую горку. Также они досыпали лесную почву, которую обильно засадили кустами малины и фруктовыми деревьями, среди которых раскинулись полянки, покрытые разнотравьем с яркими полевыми цветами.. Для поддержки этого зеленого оаза обустроена специальная система дождевания.

"Медведи с восторгом восприняли это обновление, целыми днями исследуя территорию. Поэтому зрителям иногда приходится выискивать косолапых среди поваленных стволов, каменных гротов и лесной зелени. Но прогулки по прогулкам, и ни один наш пушистый великан не откажется от сытного ланча, который они смакуют между 12:00 и 12:30", – пригласили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевском зоопарке начался период цветения. Однако среди этого разнообразия с субботы, 13 апреля, можно будет увидеть особый "цветочек" заведения – бегемотика Лили.

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