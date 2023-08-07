Вокруг Киева создана самая мощная система ПВО в мире, но есть одна проблема – The Times

Вокруг Киева создана самая мощная система противовоздушной обороны. Она состоит, в частности, из ЗРК Patriot, Nasams и IRIS-T.

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Об этом рассказал полковник Вооруженных сил Украины, пожелавший остаться анонимным, передает The Times. Украина должна продолжать совершенствовать свою защиту от вражеских атак.

"В настоящее время вокруг Киева у нас самая мощная система противовоздушной обороны в мире. И фактически на протяжении всей истории… Это Patriot, Nasams, немецкие IRIS-T, S-300, французские Crotale. Россияне поняли, что биться головой о стену бессмысленно", – сказал он. .

Однако, по словам украинского военного, боеприпасы для защиты от ракетных обстрелов заканчиваются. Если Запад не увеличит поставку вооружения – эта зима может стать тяжелее предыдущей.

"Нельзя планировать войну с ежегодным производством 150-160 ракет Patriot. Мы использовали их за месяц… Если мы дождемся до осени, до середины октября, то они снова ударят по энергетической инфраструктуре. Это несомненно. Эта зима будет даже тяжелее, чем предыдущая", – резюмировал полковник.

Напомним, РФ, вероятно, возобновит атаки на энергетические объекты предстоящей зимой. Отключения тока, вероятно, будут, однако ситуация может быть лучше, чем прошлой зимой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2022 года власти Киева были почти готовы объявить о полной эвакуации жителей столицы. В это время российские оккупанты массово обстреливали объекты энергосистемы.

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