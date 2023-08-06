Все определило одно сражение: полковник ВСУ рассказал, что спасло Киев от эвакуации зимой

В декабре 2022 года власти Киева были почти готовы объявить о полной эвакуации жителей столицы. В это время российские оккупанты массово обстреливали объекты энергосистемы,

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Об этом газете The Times рассказал один из полковников Вооруженных сил Украины, пожелавший остаться анонимным, передает Телеграф. Силы ПВО сделали все, чтобы защитить энергетическую инфраструктуру.

"Многие это знают, но Киев был на грани эвакуации. Было одно сражение, которое, на мой взгляд, определило судьбу Киева и российской кампании уничтожения нашей энергетики, когда по Киеву было выпущено 49 крылатых ракет", – рассказал украинский военный.

По его словам, 16 декабря Украина задействовала советские С-300, норвежские Nasams и немецкие системы Iris-T, чтобы спасти столицу от полного обесточивания в период морозов.

"Если бы мы допустили этот удар, Киев пришлось бы эвакуировать. А эвакуировать два с половиной миллиона людей очень тяжело", – резюмировал военный.

Напомним, ранее мэр Виталий Кличко рассказал, что из-за массовых ракетных обстрелов по энергетической структуре столицы со стороны страны-террориста РФ городские власти серьезно рассматривали необходимость эвакуации населения Киева. Вопрос поднимался в середине зимы 2022/2023.

Как сообщал OBOZREVATEL , РФ, вероятно, возобновит атаки энергетических объектов предстоящей зимой. Отключения тока, вероятно, будут, однако ситуация может быть лучше, чем прошлой зимой.

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