Стало известно, какой ущерб нанесла Россия украинской энергосистеме: заявление Галущенко

Страна-террористка Россия нанесла ущерб энергетической системе Украины примерно на $11 млрд. В общей сложности РФ 271 раз попала по энергетическим объектам.

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Об этом рассказал министр энергетики Герман Галущенко. "Около 11 миллиардов долларов, но это не финальная цифра. Она будет больше. Это точно миллиард. По энергетике они использовали все, что имели - "Калибры", "Х-22", "Искандеры", дроны всех модификаций, артиллерию, реактивную артиллерию, бомбы", – сказал глава министерства.

Галущенко отметил: с учетом того, что работа украинской системы ПВО ближе к зиме стала значительно лучше и "имели дни, когда попадало максимум 10% из выстреливающего, то можно представить масштаб".

Как рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, РФ, вероятно, возобновит атаки энергетических объектов предстоящей зимой. Отключения тока, вероятно, будут, однако ситуация может быть лучше, чем прошлой зимой.

По словам эксперта, подготовка к следующей зиме очень особенная и сложная. Ведь по результатам предыдущего сезона россияне повредили около 50% генерации и более 40% высоковольтных сетей.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что август станет тяжелым месяцем для энергосистемы Украины. Однако графики отключения света энергетики использовать не планируют. Что, впрочем, не отменяет для украинцев необходимости заранее приготовить все необходимое для возможного внезапного блекаута – ведь массированный обстрел энергосистемы со стороны России может произойти в любой момент.

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