Война забирает лучших: стало известно о гибели военного из Киевской области Руслана Шуляченко. Фото

На Харьковщине во время выполнения боевого задания погиб военный из Белой Церкви Киевской области Руслан Шуляченко. Воин считался пропавшим без вести с 14 ноября 2024 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

"Белоцерковская община получила печальную весть: погиб наш земляк – сержант Руслан Шуляченко (1968 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины служил водителем-электриком огнеметного отделения роты огневой поддержки одной из воинских частей.

Считался без вести пропавшим с 14 ноября 2024 года вблизи населенного пункта Петропавловка Купянского района Харьковской области. Воин был верен присяге и украинскому народу, героически выполнял боевые задачи в боях на нашу Родину.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

