Водитель не рассчитал габаритов: в Киеве грузовик застрял под мостом. Фото

В Шевченковском районе Киева водитель грузового автомобиля застрял под мостом, пытаясь под ним проехать. ДТП произошло на улице Авиаконструктора Игоря Сикорского.

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Об этом сообщили в социальных сетях. При этом на путепроводе на видном месте установлен предупредительный знак.

"Типичная ситуация для этого места – водитель грузовика не рассчитал своих габаритов и застрял. На нашей памяти здесь подобных случаев уже за сотню перевалило. Киев, улица Сикорского", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсети фотографиях можно увидеть, что грузовик застрял в начале проезда под мостом. На самом путепроводе можно хорошо рассмотреть предупредительный знак – ограничение по высоте – 3 метра.

Напомним, в Броварском районе Киевской области легковушка на скорости съехала с дороги и протаранила дерево. В результате ДТП от полученных травм погибли три человека.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева в среду, 11 апреля, произошла масштабная авария с участием по меньшей мере четырех машин, в результате которой перевернулся маршрутный автобус. На месте работают аварийные службы, предварительно есть пострадавшие.

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