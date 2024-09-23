Во время ночной прогулки упал в погреб: в Киевской области спасатели помогли маленькому пони. Фото и видео

В селе Синяк Киевской области на частной ферме пони во время ночной прогулки по упал в погреб. Чтобы помочь ему на место вызвали спасателей.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевщины. Сейчас животному ничего не угрожает.

"Ночные прогулки любят все за неповторимый вайб…даже маленькие пони. Да, наш сегодняшний герой – пони Азарт, один из "элитных" жителей частной фермы села Синяк Бучанского района. Все животные свободно себя чувствуют и без ограничений перемещаются по просторной территории. Той ночью, видимо страдая бессонницей, Азарт решил прогуляться и провалился в погреб", – рассказали в пресс-службе.

По словам спасателей, сначала пони пытались вытащить владельцы и быстро поняли, что своими силами им не справиться. Тогда на помощь пришли бойцы ГСЧС.

"И дело пошло". Со 2-й попытки романтическое парнокопытное лицо освободили из тюрьмы. В конце концов, трогательная спасательная миссия была проведена успешно. Азарт может это подтвердить!", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области во время тушения пожара бойцы ГСЧС спасли из огненной ловушки ежа. Его напоили водой и отпустили в безопасном месте.

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