Виталий Кличко показал последствия террористической атаки РФ на Киев в ночь на 4 июля. Видео

В Киеве в результате ночной массированной атаки страны-террориста РФ есть повреждения как жилых домов, так и объектов социальной инфраструктуры. К сожалению, есть пострадавшие, развернуты штабы для помощи жителям города.

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Об этом столичный мэр Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Спасательно-поисковые работы продолжаются.

"В результате ночной массированной атаки врага в столице есть повреждения как жилых домов, так и объектов социальной инфраструктуры, нежилых зданий. Больше всего пострадали Соломенский и Святошинский районы. Там развернули штабы для помощи жителям. Ликвидируют последствия атаки. Коммунальные и экстренные службы работают безостановочно", – говорится в сообщении.

Кличко добавил, что, к сожалению, в нежилом здании в Святошинском районе спасатели обнаружили тело погибшего. По данным медиков, известно о более чем 20 пострадавших. 12 из них сейчас находятся в стационарах столичных больниц.

Во время выездов на вызовы к пострадавшим повреждены 5 автомобилей скорой помощи. Среди медицинских работников раненых нет.

"Спасибо спасателям, медикам, коммунальным службам и всем, кто работает на местах и помогает киевлянам справиться с ужасными последствиями прошлой ночи", – резюмировал Кличко.

Напомним, в Соломенском районе Киева в ночь на 4 июля в результате российской атаки был поврежден пятиэтажный жилой дом. В здании частично обвалилась внешняя стена со второго по третий этаж, есть риск обрушения перекрытия.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия с вечера 3 и до утра 4 июля массированно атаковала столицу Украины ракетами, ударными и имитационными беспилотниками. В ряде районов Киева зафиксировано падение обломков, вспыхнули пожары, из-за действий врага пострадали 23 мирных жителя.

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