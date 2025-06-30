Виталий Кличко отстранил от исполнения обязанностей Поворозника: названа причина

Председатель КГГА Виталий Кличко отстранил от исполнения обязанностей своего первого заместителя Николая Поворозника. Решение будет действовать на время проведения служебного расследования относительно якобы "празднования" городских чиновников в рабочее время.

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Решение об увольнении будет приниматься по результатам проверки. Об этом Киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале.

"Я подписал решение депутатов относительно первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника. Но хочу подчеркнуть, что все мы должны действовать согласно закону. Механизм назначения и увольнения первого заместителя председателя КГГА четко урегулирован законом Украины. И как бы кто-то меня не подбивал его нарушить, я этого не буду делать. Так же, как и покрывать никого не буду", – подчеркнул Кличко.

Мэр Киева добавил, что им было принято решение о проведении служебного расследования по факту якобы какого-то "празднования". К расследованию будут приовлечены инициаторы данного решения депутатов Киевсовета.

"По результатам служебного расследования должно быть принято законное решение! На время расследования первый заместитель будет отстранен от исполнения обязанностей", – резюмировал Кличко.

Напомним, 10 июня на внеочередном заседании Киевсовета депутаты проголосовали за выражение недоверия первому заместителю Киевского городского головы Виталия Кличко – Николаю Поворознику.

Как сообщал OBOZ.UA, первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник назвал ложной распространенную в сети информацию о том, что в день траура по погибшим в столице он был на праздновании дня рождения. Чиновник назвал распространенное видео атакой на городскую власть.

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