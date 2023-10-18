Виноградный потолок на Подоле: в Киеве есть Дворик Адама и Евы, где можно сделать отличные снимки. Фото

В Киеве на Подоле можно найти уникальный уголок, сохранивший душу старого города. В маленьком дворике, обозначенном надписью "Адам и Ева", растет виноград, настолько разросшийся, что образовал настоящий зеленый потолок.

Уникальные фото были опубликованы в Telegram-канале сообщества "Город Кия". Найти локацию можно на улице Межигорской, 24

"На Подоле, в самом сердце города, есть уголок, который обозначен надписью "Адам и Ева" возле своей арки. Это место, которое легко заметить, и если вы посетите сюда, вы точно найдете его очаровательным. Когда-то на территории двора была брусчатка, и цветы расцветали со всех сторон. Сейчас асфальт заменил брусчатку, но одна особенность осталась неизменной – это виноград", – говорится в сообщении.

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Виноград разросся настолько, что образовал подвесной зеленый потолок, который создает особую атмосферу и придает месту нотку природной красоты.

Стоит добавить, что здесь нет скамеек для отдыха, но сам дворик Адама и Евы может стать великолепной локацией для фотосессий. Среди виноградных лоз и уютной ауры этого места вы найдете множество возможностей для создания великолепных снимков. Особенно если это делать осенью.

Напомним, в Днепровском районе Киева, в одном из дворов, возвышается обычный, на первый взгляд, холм. Однако старожилы рассказывают, что когда-то здесь было древнее кладбище, и после его уничтожения этот квартал получил название "На гробах", а рядом происходит много ДТП.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве есть микрорайон, более известный среди местных жителей как Немецкий квартал. Свое название эта локация, как и дома, получили благодаря пленным немцам, которые строили эти здания после Второй мировой войны.

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