Весенняя красота: в сети показали, как цвели сирени в ботсаду Гришко в 1970-х годах. Фото

Сад сирени является своеобразной визитной карточкой ботсада имени Николая Гришко в Киеве. В 1976 году неизвестный фотолюбитель зафиксировал для нас эту местность в период весеннего цветения.

Архивный снимок опубликовали на странице сообщества "СПРАГА: в Києві цікаво" в соцсети Facebook. В наши дни площадь этой локации составляет 2,45 га.

"Киев. 1976 год. Центральный ботанический сад (Гришко. – Ред.). В кадре аллеи сирени и Выдубицкий монастырь", – говорится в сообщении.

На снимке можно увидеть, что неизвестный фотограф с помощью камеры зафиксировал пик цветения сирени, а также многочисленных посетителей, которые пришли полюбоваться весенней красотой.

Сад сирени (сирингарий) – декоративный коллекционно-экспозиционный участок Национального ботанического сада имени Николая Гришко НАН Украины (НБС), своеобразная визитная карточка НБС.

Строительство Сирингария началось в 1948 году по проекту и непосредственным руководством ландшафтного архитектора профессора Леонида Рубцова. Площадь Сада сирени составляет 2,45 га.

