Верный сын Украины: стало известно о смерти военнослужащего из Киевской области Александра Траскивского. Фото
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В Германии во время лечения полученных ранений скончался военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области Александр Траскивский. Жизнь храброго украинца оборвалась 30 июля 2026 года.
Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!
Печальная новость
"Белоцерковская община получила печальное известие – скончался наш земляк, младший сержант Александр Траскивский (1988 года рождения)", – говорится в сообщении.
Защитник Украины был командиром отделения – командиром экипажа беспилотных авиационных комплексов мотопехотного батальона одной из воинских частей. К сожалению, воин скончался 30 июля 2026 года во время лечения полученных ранений в медицинском учреждении Германии. Герой подвергся атаке вражеского FPV-дрона вблизи населённого пункта Захаревка Чугуевского района Харьковской области во время выполнения боевого задания.
Он до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.
"Склоним головы в скорби… Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.
Герои войны в Украине
На фронте при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Боярки Киевской области Виктор Плоцкий. Сердце защитника Украины остановилось 11 мая 2025 года.
Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области 1 августа 2026 года при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из села Софиевская Борщаговка Киевской области Александр Ткач. Воин отдал самое дорогое – свою жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.
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