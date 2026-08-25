Верный сын Украины: стало известно о гибели военнослужащего из Киевской области Сергея Гальчинского. Фото
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В Днепропетровской области погиб военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области, старший лейтенант Сергей Гальчинский. Жизнь этого храброго украинца оборвалась 21 августа 2026 года.
Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!
Печальная новость
"Белоцерковская громада получила печальное известие – погиб наш земляк, старший лейтенант Сергей Гальчинский (1981 года рождения)", – говорится в сообщении.
Защитник Украины был начальником разведывательной группы штаба самоходного артиллерийского дивизиона одной из воинских частей. К сожалению, мужественный воин погиб 21 августа 2026 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области.
Воин всегда оставался верным военной присяге и украинскому народу.
"Склоним головы в скорби… Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.
Герои войны в Украине
На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Боярки Киевской области Виктор Плоцкий. Сердце защитника Украины остановилось 11 мая 2025 года.
Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области 1 августа 2026 года при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из села Софиевская Борщаговка Киевской области Александр Ткач. Воин отдал самое дорогое – свою жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.
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