Важная составляющая самоидентичности: улицы Киева заполонили украинцы в вышиванках. Фоторепортаж

Ежегодно в мае украинцы отмечают Всемирный день вышиванки, который в этом году пришелся на 16 число. Жители и гости Киева поддержали этот международный праздник, призванный сохранить исконные традиции создания и ношения вышитой украинской национальной одежды.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Этому празднику предшествовала акция "Всемирный день вышиванки", которую в 2006 году предложила студентка одного из украинских университетов.

Так, каждый год третьего четверга мая во всем мире украинцы отмечают Всемирный день вышиванки. В этом году он пришелся на 16 мая – именно поэтому на улицах, магазинах и других локациях можно увидеть жителей Киева в вышитых сорочках.

Одевая в этот день украинскую национальную одежду, многие пытаются поддерживать нашу историю и культуру. Следует добавить, что традиционные орнаменты в каждом регионе Украины свои, но мало кто знает, что на самом деле видов вышиванок больше сотни.

Отметим, что скульптуру девочки в Музее голодомора также одели в вышиванку. В этом году на ней традиционная одежда из Сумщины.

"Прообразом для изготовления одежды для нашей "девочки" стала рубашка, которую мы видим на одном из снимков уникальной коллекции фотонегативов на стекле. Фотографии были сняты на Роменщине в 1930-х годах, некоторые – во время Голодомора. Эти фотонегативы были обнаружены нашими сотрудниками время экспедиции в 2020 году, а затем подарены музею Благотворительной организацией "Развитие Посулья", – добавили в музее.

Всемирный день вышиванки – международный праздник, призванный сохранить исконные народные традиции создания и ношения этнической вышитой украинской одежды. Отмечается каждый год третьего четверга мая.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте возле села Красная Криница Ореховского района Запорожской области погиб старший солдат, боевой медик 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Андрей Бабинский. Воин был автором и организатором Мегамарша вышиванок, который с 2008 года из акции, куда пришли четыре человека, превратился в марш тысяч украинцев.

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