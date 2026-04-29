'Ваш родственник попал в ДТП': в Киеве задержали мошенницу, которая выманила у пенсионерки 330 тыс. грн. Фото

В Киеве правоохранители разоблачили женщину, которая, по информации следствия, причастна к мошенничеству. Злоумышленница по схеме "ваш родственник попал в ДТП" выманила у пенсионерки около 330 тысяч гривен.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, к ним с сообщением о мошенничестве обратилась 79-летняя жительница Святошинского района Киева. Пенсионерке позвонил "правоохранитель", который сообщил, что ее сын попал в серьезную аварию и нуждается в срочной дорогостоящей операции.

Испугавшись за жизнь близкого человека, женщина согласилась передать деньги. В дальнейшем к ней домой приехала незнакомка, которой потерпевшая отдала все свои сбережения – около 330 тысяч гривен. Только вечером, когда к киевлянке позвонил сын, она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

В ходе розыскных мероприятий следователи установили личность злоумышленницы и задержали ее – ею оказалась безработная 28-летняя местная жительница. Во время обыска по месту ее проживания правоохранители изъяли мобильные телефоны, деньги и сим-карты.

По факту мошенничества, совершенного в крупных размерах (ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование, а задержанной сообщили о подозрении. Правоохранители устанавливают других лиц причастных к преступной схеме.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!