В условиях военного положения и нехватки денег: Кличко рассказал, какие крупные инфраструктурные проекты реализовали в Киеве в 2023 году

Властям Киева, даже в условиях постоянных ракетных атак и нехватки средств, в условиях военного положения, удалось в 2023 году завершить реализацию нескольких крупных инфраструктурных проектов. В частности, запустили движение транспорта по Подольско-Воскресенскому мостовому переходу.

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Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил в эфире телеканала "Киев". Он подвел итоги работы городских властей в прошлом году.

"Это был долгострой. И открытие движения общественного автотранспорта, спецтранспорта – это было очень важно. Для многих Подольско-Воскресенский переход – это арка моста над Днепром. А на самом деле арочный мост – только часть этого объекта, протяженность которого 10 километров. Это самый крупный инфраструктурный объект не только в Киеве, но и в Украине. И мы делаем все, чтобы в 2024 году открыть там полноценное движение. Это очень важно для жителей левого берега. И первый важный шаг мы сделали. В следующем году откроем проезд на улицу Бальзака. Следующим этапом будет метро на Троещину. Его уже строят", – подчеркнул Кличко.

Кроме того, важным для города объектом, строительство которого завершили в 2023 году, по словам мэра Киева, является Дегтяревский путепровод. Его построили еще в 1963 году и с тех пор капитально не ремонтировали.

"Мы разобрали старый мост и построили новый. В декабре движение по путепроводу открыли. Оно стало на треть шире, тем самым увеличилась пропускная способность", – подчеркнул Кличко.

Также мэр столицы напомнил, что в 2023 году было завершено строительство нового участка Большой кольцевой дороги от улицы Богатырской до Оболонского проспекта. Этот важный инфраструктурный объект, предназначение которого – разгрузка дорог в городе.

"Далее – ответственность государства, которое должно построить туннель под Днепром и завершить строительство обходного пути вокруг города. И которым будет пользоваться весь транзитный транспорт, который сегодня едет через центр столицы", – уточнил городской голова.

Кличко добавил, что на 2024 год у столицы нет бюджета развития, поэтому главное – не допустить падения экономики города и его упадка. Он также упомянул об обвинениях в адрес городских властей и постоянных проверках и обысках, происходивших в подразделениях КГГА в течение года. Мэр столицы подчеркнул, что преимущественно обнародованная информация – манипулятивная и имеет политический подтекст.

"Для нас сегодня главное – сохранить страну. И внутренняя борьба, которую инициируют некоторые политики, только разъединяет нас. Какая может быть сейчас внутренняя борьба? Многие говорили о выборах. И я рад, что многие наши политики поняли, что выборы во время войны – это яд для страны! Да, президент заявил, что в этом году выборов не будет. Но политические обвинения, эта игра остались. Мне некогда этим заниматься. Мне нужно делать все, чтобы удержать город. Чтобы все сервисы для горожан работали. Чтобы столица могла поддерживать наши вооруженные силы. Все – чтобы победить. И Киев сегодня играет в этом ключевую составляющую. Киев – это сердце страны. Оно должно сражаться, жить и работать!" – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в пятницу, 22 декабря, начали курсировать новые современные трамваи отечественного производства "Татра-Юг". Всего на маршрут №8 "Станция метро "Лесная" – станция метро "Позняки" вышли 7 единиц транспорта.

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