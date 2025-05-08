В центре Киева в результате ДТП перевернулась легковушка: образовалась пробка. Подробности ДТП и фото

В Шевченковском районе Киева в четверг, 8 мая, на бульваре Тараса Шевченко в результате ДТП перевернулась легковушка. Из-за аварии образовалась пробка в сторону Галицкой площади.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Обстоятельства ДТП установят правоохранители.

"Вниманию участников дорожного движения. В связи с ДТП на бульваре Тараса Шевченко движение транспорта затруднено в направлении Галицкой площади. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!" – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях фото можно увидеть последствия аварии – предварительно, столкнулись две легковушки. На месте происшествия заметили не только правоохранителей, но и машину скорой помощи. Информации о пострадавших или погибших пока не поступало.

Напомним, в Оболонском районе Киева в понедельник, 5 мая, мотоциклист на скорости столкнулся с заградительной опорой, а затем влетел в столб. ДТП произошло на проспекте Степана Бандеры.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе Киева в четверг, 8 мая, легковушка протаранила и сбила электроопору. В результате ДТП произошел обрыв контактной сети троллейбусов, возникла пробка.

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