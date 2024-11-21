В центре Киева открыли памятник легендарному военному Дмитрию 'Да Винчи' Коцюбайло. Фото и видео

В Киеве в четверг, 21 ноября, открыли памятник легендарному военному Дмитрию "Да Винчи" Коцюбайло. Он установлен в центре города на Аскольдовой могиле, где похоронен Герой Украины.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Свой последний бой воин принял 7 марта 2023 года под Бахмутом на Донетчине.

Так, в четверг, 21 ноября, на Аскольдовой могиле открыли памятник легендарному военному Дмитрию "Да Винчи" Коцюбайло – именно здесь похоронен Герой Украины.

На монументе изображен защитник в полный рост, а рядом с ним находятся три волка – в честь батальона "Волки Да Винчи", которым военный командовал.

Дмитрий Коцюбайло родился 1 ноября 1995 года в селе Заднестрянском, ныне Бурштынской громады Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области Украины.

Несмотря на юный возраст, Дмитрий активно участвовал в Революции Достоинства. По ее завершении, в 18 лет, пошел защищать Украину от российской агрессии с оружием в руках. Воевать против оккупантов "Да Винчи" начал в 2014 году. В 21 год стал самым молодым командиром 1-й штурмовой роты ДУК. Воевал в боях за Карловку, Пески и Саур-Могилу.

В 2014-м командовал взводом добровольцев, а в 2015-м – добровольческой ротой. 17 марта 2016 года назначен командиром 1-й отдельной штурмовой роты "Волки Да Винчи" ГУК ПС, которую впоследствии переформатировали в батальон.

30 ноября 2021 года был удостоен высшей государственной награды – звания Героя Украины с вручением "Золотой Звезды". Как отмечено в указе президента Владимира Зеленского, высокое звание присвоено Дмитрию Коцюбайло "за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

Как сообщал OBOZ.UA, умер Иван Коцюбайло, младший брат военнослужащего, Героя Украины Дмитрия Коцюбайло ("Да Винчи"). Ему было всего 27 лет.

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