В центре Киева установили настоящий 'Шахед'. Фото и подробности

В центре Киева возле на Михайловской площади возле уничтоженной техники российских оккупантов появился новый экспонат. Здесь установили "Шахед" – именно такими страна-агрессор РФ атакует города Украины.

Видео дня

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. Увидеть дрон-камикадзе может любой желающий.

Что известно

Так, на днях в Шевченковском районе Киева на Михайловской площади возле уничтоженной российской техники оккупантов появился новый экспонат. Здесь на постаменте установили "Шахед".

Этот дрон-камикадзе – черного цвета, серии "Ы", производства Ирана и России. Согласно информации ГУР, эти БПЛА, сделанные на мощностях особой экономической зоны "Елабуга".

Shahed-136 или Герань-2 (так его называют в армии РФ) – иранский дрон-камикадзе. Активно используется страной-агрессором РФ для террористических ударов по территории Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварском районе Киевской области взрывотехники изъяли боевую часть вражеского беспилотника. Она не сдетонировала и представляла угрозу для граждан.

