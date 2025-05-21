В центре Киева прохожие и сотрудники ГСЧС спасли рой пчел. Подробности, фото и видео

В центре Киева на улице Михаила Коцюбинского прохожие заметили целый пчелиный рой. Чтобы помочь насекомым, неравнодушные люди и сотрудники ГСЧС устроили целую спасательную операцию.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила жительница столицы Екатерина Полянская. За все время насекомые никого не ужалили.

"Эта история произошла 20 мая 2025 года в городе Киеве, на улице Михаила Коцюбинского. Идя на работу я услышала среди улицы жужжание и не могла понять, что произошло, почему так много насекомых в воздухе. Такого никогда не было. Присмотревшись я заметила что это пчелы! Часть из них сидела на асфальте, часть летала в воздухе. Сотни пчел. Они никуда не летели, а постоянно летали на одном месте. И, спасибо им, никого не жалили", – рассказали Полянская.

По ее словам, она решила помочь насекомым и "начала звонить всем знакомым пчеловодам", одновременно "охраняя" рой чтобы на них вдруг никто не наступил и не зашел в их "облако".

Рядом с местом происшествия находилось управление ГСЧС Украины, один из сотрудников которого имеет пасеку и умеет обращаться с пчелами. Также к нам присоединился художник, который живет неподалеку.

"Мы начали думать что можно сделать. Шаг за шагом. Решили попробовать принести коробку, чтобы пчелы восприняли ее как убежище. Это была коробка от бананов с отверстиями и дырочками и перегородкой внутри. Намазали стенки коробки пчелиным воском из свечи и положили ее внутрь. Зашли в магазин и приобрели мед и намазали им стены коробки", – уточнила Екатерина.

Она добавила, что пчелы оценили такой интерьер и начали сразу залезать внутрь "улья" и уже через 40 минут все насекомые были внутри. В дальнейшем рой перенесли в другое место, а забрать их к себе вызвалась местная жительница, которая тоже имеет пасеку.

Как сообщал OBOZ.UA, киевские зооспасатели пришли на помощь собаке и ее щенкам, которые оказались в подземной ловушке. Животное прокопало длинный тоннель и сделало в конце яму, родило там, но проход завалило землей.

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