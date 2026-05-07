В центре Киева на Прорезной из-за короткого замыкания в электросети произошел пожар в доме. Подробности и фото
В Шевченковском районе Киева в четверг, 7 мая из-за короткого замыкания в электросети произошел пожар в восьмиэтажном доме. Чрезвычайное происшествие возникло в центре города на улице Прорезной.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Обстоятельства чрезвычайного происшествия установят правоохранители.
Что известно
Как рассказали спасатели, 7 мая в 09:26 к ним поступило сообщение о пожаре на улице Прорезной.
"Произошло короткое замыкание электросети с последующим возгоранием массажного кресла в помещении на 1 этаже восьмиэтажного жилого дома", – уточнили в пресс-службе.
В ГСЧС добавили, что пожар был ликвидирован в 9:43. К счастью, жертв или пострадавших нет. Причину возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.
