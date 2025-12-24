В столице выросла стоимость известной 'Киевской перепички'. Фотофакт

В столице выросла стоимость известного столичного лакомства – "Киевской перепички". Теперь чтобы попробовать сосиску в тесте, нужно заплатить 55 гривен.

Видео дня

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил журналист Дмитрий Хилюк. Продают ее на улице Богдана Хмельницкого, 3.

Новая цена перепички

"Уважаемые покупатели! В связи с повышением цен поставщиками на сырье и товары, мы вынуждены поднять цены. С 23.12.2025 года "Киевская перепичка" будет стоить 55 гривен. Надеемся на понимание", – говорится в объявлении, которое размещено в заведении.

Стоит добавить, что в прошлый раз цену на перепичку поднимали год назад – 31 декабря 2024 года. Тогда она тоже стала дороже на 5 гривен – с 45 до 50 гривен.

Напомним, первые упоминания о Киевской перепичке – сосиске в тесте, появились еще в советское время – в 1986 году. В неизменном виде она существует до сих пор, поэтому фактически является старейшим киевским фаст-фудом.

Как сообщал OBOZ.UA, в центре столицы появилась новая минискульптурка. Она посвящена киевской перепичке, и благодаря встроенному нагревателю, она будет всегда теплой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!