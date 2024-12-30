В столице с 31 декабря вырастет стоимость киевской перепички. Фото и подробности

В столице, в последний день 2024 года, поднимется стоимость известной столичной вкусности – Киевской перепички. С 31 декабря чтобы попробовать сосиску в тесте нужно будет заплатить 50 гривен.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Попробовать его можно на улице Богдана Хмельницкого, 3.

"Уважаемые покупатели! В связи с повышением цен поставщиками на сырье и товары мы вынуждены поднять цены. С 31.12.2024 года "Киевская лепешка" будет стоить 50 гривен. Надеемся на понимание", – говорится в объявлении, размещенном на заведении.

Добавим, что сейчас цена на вкус еще составляет 45 гривен.

Стоит напомнить, что первые упоминания о Киевской перепичке – сосиске в тесте, появились еще в советское время – в 1986 году. В неизменном виде она существует и поныне, поэтому фактически старейший киевский фаст-фуд.

Как сообщал OBOZ.UA, в центре столицы появилась новая мини-скульптурка. Она посвящена киевской лепешке, и благодаря встроенному отопителю, она будет всегда теплой.

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