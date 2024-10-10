В центре Киева появилась уникальная мини-скульптурка, посвященная культовуму фаст-фуду столицы. Фото

В центре столицы появилась новая мини-скульптурка. Она посвящена киевской перепичке, и благодаря встроенному отопителю, она будет всегда теплой.

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Об этом сообщили в пресс-службе проекта "Ищи". Увидеть скульптурку можно по улице Богдана Хмельницкого, 3.

"Жарка навсегда! Перепечка – знаменитая сосиска в тесте, самый древний киевский стритфуд – продается уже 38 лет и входит во все возможные путеводители для гостей Киева. В очереди стоял едва ли не каждый киевлянин. Окошко, очередь возле него, рука, которая выдает перепичку, – символы того, что все будет хорошо, что Киев живет! Именно этому и посвящена минискульптура – лепешка в руке, которую авторы сделали всегда теплой благодаря встроенному отопителю", – говорится в сообщении.

Скульптурка, посвященная культовому киевскому вкусности, стала юбилейной 45-й для проекта "Шукай".

Первые упоминания о Киевской перепичке – сосиске в тесте, появились еще в советское время – в 1986 году. В неизменном виде она существует и поныне, поэтому фактически является старейшим киевским фаст-фудом.

Как сообщал OBOZ.UA, в центре Киева появилась новая мини-скульптурка в виде двух галочек. Она посвящена всем, кто ждет долгими часами или бесконечными днями того, что их сообщение будет прочитано.

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