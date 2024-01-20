В столице в честь "Призрака Киева" назвали улицу: известны подробности

В столице во время заседания Киевсовета дерусифицировали улицу Огарева. Ее переименовали в честь легендарного украинского летчика, Героя Украины, "Призрака Киева" Александра Оксанченко.

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Об этом сообщили в пресс-службе Воздушного командования "Центр". Соответствующее решение было принято 18 января.

"Имя легендарного украинского летчика 831 бригады тактической авиации, Героя Украины, защитника столицы и одного из "Призраков Киева", полковника Александра Оксанченко прославлено в названии столичной улицы (Святошинский район). Таким образом на заседании Киевского городского совета депутаты поддержали инициативу горожан и военнослужащих-авиаторов, которые давно просили столичную власть почтить Героя. Они переименовали одну из обрусевших улиц Огарева в Оксанченко", – говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что полковника Оксанченко знает весь мир как летчика 1 класса, инструктора и участника многих международных авиашоу. С началом полномасштабной войны со страной-агрессором он одним из первых поднялся в небо в защиту Украины. Как наиболее опытный воздушный ас, присоединился к обороне Киева в первые дни, но в одном из тяжелых воздушных боев с превосходящими силами врага героически погиб.

Мужество, героизм и жертвенность полковника Александра Оксанченко дали начало легенде о "Призраке Киева".

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве переименовали еще 29 объектов. Соответствующие решения были приняты депутатами в четверг, 18 января, на заседании Киевского городского совета.

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