В сети показали митинг в Киеве в 1917 году: на фото Петлюра и Грушевский

В истории Украины 1917 год был очень важным. В период распада Российской империи государство заявило свое желание обрести независимость и соответствующие события оставили яркий след, в частности, в фотоархивах.

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Именно такое фото опубликовал Telegram-канал "Киев исторический". Сделано оно было на Софийской площади столицы в ноябре 1917 года.

В Петрограде только что произошел Октябрьский переворот и было свергнуто Временное правительство. Украинская элита не могла не воспользоваться этим моментом. Поэтому уже 20 ноября все неравнодушные граждане вышли на Софийскую площадь и во время этого митинга был провозглашен Третий универсал Украинской Центральной Рады.

Этот документ провозглашал Украинскую народную республику без разрыва федеративных связей с Россией, руководство которой передавалось Центральной Раде и Генеральному Секретариату. На фотографии можно увидеть возглавившего ЦР Михаила Грушевского, а также политических деятелей Владимира Винниченко и Симона Петлюру.

Провозглашенный в тот день документ еще не делал Украину независимой. Это произошло позднее, 22 января 1918 г., когда вступил в действие Четвертый Универсал. Однако документ закладывал основы для отделения украинского государства и определял некоторые его контуры, такие как государственная собственность и контроль над производством, создание независимых судов, отмена смертной казни и введение автономии для национальных меньшинств.

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