Часть домов сохранилась: в сети показали Киев в начале ХХ века

История современной улицы Саксаганского в Киеве ведет начало с 1830-х годов. Строительство Новой Печерской крепости повлекло за собой фактическую перестройку Печерска и выселение его жителей в другие районы города. Началась планировка и застройка пространства между древними валами времен Киевской Руси на территории от Золотых ворот и до реки Лыбидь.

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Первое название улицы – Большая Жандармская. А современное название было дано в честь украинского актера и режиссера Панаса Саксаганского в 1937 году. В сети показали, как выглядела улица в начале ХХ века.

Улица была проложена в 1850-х годах. Ранее территория между улицами Паньковской и Тарасовской была застроена частными усадьбами. А в 1880-х архитекторы решили проложить новый путь и две самостоятельные улицы объединили в одну – Жандармскую.

В 1887 году здесь была построена церковь Благовещения и организована Мариинская община сестер милосердия. Улица была переименована в Мариинско-Благовещенскую. Церковь, кстати, снесли большевики в 1935 году.

В 1880-1900-е годы улица стала местом жительства или временного пребывания выдающихся деятелей украинской культуры и искусства. В доме № 93 жил Михаил Старицкий, рядом, в доме № 95 – Николай Лысенко. Здесь проживали также Леся Украинка, Елена Пчилка, Иван Франко, Евгений Чикаленко.

Именно в этот период на рубеже веков улицу привели в порядок, проложили трамвайную линию (1897 год), велось активное строительство многоэтажных зданий, сохранившихся и до сих пор.

Прогулка по улице Саксаганского – это словно путешествие во времени. Она дает представление о застройке XIX – начале XX веков о направлениях архитектуры, характерных для того времени.

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